Путин отметил высокую компетентность и мужество российских прокуроров

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, отметив их высокую компетентность, гражданское мужество и порядочность, сообщается на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 296-й годовщиной создания органов прокуратуры в России. На протяжении всей своей истории прокуратура по праву считается одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы. Лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность, готовность твёрдо отстаивать закон и справедливость", — говорится в телеграмме.

Российский президент подчеркнул важность того, что нынешнее поколение работников прокуратуры понимает значимость своей работы, ответственно подходит к решению задач, главные из которых – борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года.

Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, который впервые в российской истории учредил пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создал институт российской прокуратуры.