Москва получила международную премию за устойчивое развитие транспорта

Городской автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Городской автобус на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва удостоилась международной премии за устойчивое развитие транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию "Устойчивое развитие транспорта 2018". В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая", — написал он на своей странице "ВКонтакте".

Москву, по его словам, отметили "за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и МЦК".

"У нас много вопросов и проблем в работе общественного транспорта, есть над чем работать, но мы уже на равных можем конкурировать с мировыми городами", — добавил мэр.