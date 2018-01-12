ГД приняла постановление о комиссии по вопросу о притравочных станциях

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Госдума приняла проект постановления о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий по законопроекту о запрете контактных притравочных станций.

В состав комиссии предлагается включить председателя профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, вице-спикера Госдумы от "Единой России" Ольгу Тимофееву, а также ряд других депутатов.

Для участия в согласительных процедурах предлагается пригласить представителей президента и правительства России.

Ранее первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев говорил, что предельный срок работы комиссии — 10 февраля, и не исключал, что думские единороссы могут поставить вопрос о преодолении вето Совета Федерации на этот закон.

Ранее документ о запрете контактных притравочных станций был принят в третьем чтении Госдумой, но в конце декабря Совет Федерации отклонил уже одобренный нижней палатой парламента законопроект. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных.