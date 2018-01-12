Эксперт: президент находится в контакте с молодым поколением

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками — авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее" заявил, что ему понравилось, что учащиеся писали о своей роли в будущем страны.

"Вы не забываете… при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно. Видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей", — добавил Путин.

Во встрече с Путиным принимали участие 34 школьника, которые были выбраны по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

"Встреча показала, что президент слышит молодое поколение, находится с ним в контакте. <…> Он и к детям в лагерь "Сириус" приезжал, и многое другое. Так что эта тема для него сквозная", — сказал политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии корреспонденту РИА Новости.

Эксперт также отметил, что возможны и другие встречи президента с молодым поколением.

"Если мы видим, что один из сопредседателей штаба [кандидата в президенты] — это руководитель "Сириуса", а второй сопредседатель — представитель детской медицины, значит, наверняка еще будут какие-то встречи", — подытожил Матвейчев.

В День знаний, 1 сентября 2017 года, президент провел всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее", во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040-2050-х годов.

Всего в конкурсе приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов страны.