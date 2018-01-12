В Госдуме отметили вклад журналистов в законотворческий процесс

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в пятницу поздравили журналистов с наступающим профессиональным праздником — Днем печати, а замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко (ЕР) отметила вклад СМИ в законотворческий процесс.

"Уважаемые коллеги, я предлагаю в начале сегодняшнего заседания также поздравить наших коллег — журналистов с наступающим праздником. Он хоть и называется День печати, но является главным праздником всех родов и видов СМИ. Давайте скажем спасибо всем, кто работает сегодня в "аквариуме" так называемом, в ложе для СМИ и в редакциях за их ежедневный труд", — сказала Костенко.

По ее словам, СМИ не безучастные хроникеры законодательного процесса, а соавторы, иногда и соучастники законотворческого процесса.

"Мы, депутаты, принимаем законы, но по-настоящему заставляют их заработать именно СМИ, потому что они информируют о них людей, они критикуют нас и правительство за недоработки, сигнализируют, если законы не заработали "на земле". Поэтому я предлагаю коллегам-депутата слышать СМИ, помогать", — отметила депутат.