Чиновники разработают меры оповещения семей с детьми о мерах господдержки

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минюсту представить предложения по информированию семей о существующих мерах господдержки при получении свидетельства о рождении ребёнка, сообщается на сайте кабинета министров.

"Минтруду России (М.А. Топилину), Минфину России (А.Г. Силуанову) и Минюсту России (А.В. Коновалову) совместно с Экспертным советом при правительстве Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями представить в правительство Российской Федерации предложения по обеспечению информирования семей при получении свидетельства о рождении ребёнка о существующих мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — 9 февраля 2018 года.