Медведев поручил проработать улучшение инфраструктуры детских лагерей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минтруду представить предложения о расширении сети и повышении качества инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, сообщается на сайте кабинета министров.

"Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) и Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с экспертным советом при правительстве Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями представить в правительство Российской Федерации предложения о расширении сети и повышении качества инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей с сезонным действием или круглогодичным действием, в том числе с привлечением возможностей работодателей", — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения – 30 марта 2018 года.

Медведев также поручил Минздраву и Минобрнауки до 28 февраля 2018 года обеспечить нормативное правовое регулирование оказания первичной медпомощи детям, находящимся в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Глава правительства поручил Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 28 февраля 2018 года представить предложения по приведению состояния зданий образовательных организаций высшего образования в соответствие с требованиями к их эксплуатации, в том числе об объёмах и источниках финансового обеспечения указанных мер.