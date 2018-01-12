В ОНФ раскритиковали взимание платы за катание на ледяной горке в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта выявили в центре поселка Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе ледовую горку для детей, за катание на которой приходится платить, так как, по словам властей, для бесплатной горки нет снега, сообщает сайт движения.

Отмечается, что с жалобами к общественникам обратились местные жители, посчитав, что тем самым нарушаются права детей на бесплатный зимний досуг.

"На главной площади Федоровского, где стоит центральная елка, построили платную горку. При этом в поселке нет альтернативы, и если ребенок хочет покататься, родители вынуждены ходить на этот объект. Когда возмущенные жители обратились к главе поселения, почему в Сургутском районе только в Федоровском за катание с горки взимается плата, им ответили, что для строительства бесплатной горки нет снега", — приводятся на сайте регионального штаба ОНФ слова члена движения Инны Бирук.

Активисты ОНФ выяснили, что на горку допускаются дети только на тюбингах. Надувные сани, если нет личных, можно взять напрокат у бизнесмена, который построил горку. Для катания на санках или ледянках горка не приспособлена.

"По словам предпринимателя Николая Казачкова, построившего горку, он никаких денег из бюджета не получил, организовал зимнюю забаву за свой счет. Прейскурант на катание и прокат тюбингов был согласован с администрацией поселения. Так, 30 минут катания с горки с прокатом стоят 200 рублей, один час – 300 рублей, не считая суммы залога в 5 тысяч рублей", — добавили в ОНФ. Отмечается, что бизнесмен выделяет ежедневно "бесплатные часы" любителям этого вида зимнего отдыха. Однако в ОНФ подчеркивают, что жители поселка "считают такое положение возмутительным".

Теперь, как заявили в региональном штабе движения, общественники решили проверить зимнюю инфраструктуру и в других населенных пунктах Югры. Так, по информации ОНФ, уже выявлены проблемы в поселке Горноправдинск, где горку из снега сформировали, но не залили, и в поселке Пионерский, где на опасной снежной горке ребенок получил травму.