В ОНФ раскритиковали взимание платы за катание на ледяной горке в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта выявили в центре поселка Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе ледовую горку для детей, за катание на которой приходится платить, так как, по словам властей, для бесплатной горки нет снега, сообщает сайт движения.
"На главной площади Федоровского, где стоит центральная елка, построили платную горку. При этом в поселке нет альтернативы, и если ребенок хочет покататься, родители вынуждены ходить на этот объект. Когда возмущенные жители обратились к главе поселения, почему в Сургутском районе только в Федоровском за катание с горки взимается плата, им ответили, что для строительства бесплатной горки нет снега", — приводятся на сайте регионального штаба ОНФ слова члена движения Инны Бирук.
Активисты ОНФ выяснили, что на горку допускаются дети только на тюбингах. Надувные сани, если нет личных, можно взять напрокат у бизнесмена, который построил горку. Для катания на санках или ледянках горка не приспособлена.
Теперь, как заявили в региональном штабе движения, общественники решили проверить зимнюю инфраструктуру и в других населенных пунктах Югры. Так, по информации ОНФ, уже выявлены проблемы в поселке Горноправдинск, где горку из снега сформировали, но не залили, и в поселке Пионерский, где на опасной снежной горке ребенок получил травму.