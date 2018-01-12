Фотоловушки в приморском нацпарке месяц снимали жизнь семьи тигров

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Фотоловушки в национальном парке Приморья на протяжении месяца снимали жизнь самки амурского тигра и трех ее детенышей, которые поселились неподалеку, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Пара фотоловушек оказалась установлена неподалеку от места, которое позже было выбрано тигрицей для создания логова. Впервые это позволило ученым получить снимки маленьких тигрят в возрасте 1,5-2 месяцев. Самка с тремя тигрятами появлялась перед камерами почти каждый день в течение месяца. По мнению специалистов, укрытие могло находиться всего в нескольких десятках метров от фотоловушек", — говорится в сообщении.

Первые несколько месяцев жизни тигрята проводят у логова, не имея возможности следовать за матерью. Этот период жизни хищников остаётся мало изученным, поэтому такие кадры – настоящая редкость и большая ценность для ученых, добавили в пресс-службе.

За время наблюдений камеры успели сделать более 2,5 тысячи снимков тигриной семьи. На них запечатлена вся повседневная жизнь самки и детенышей. Тигрята обследовали территорию, отдыхали, играли и дрались. Также камера запечатлела момент, когда тигрица приносит тушу оленя. Это показало ученым, что детеныши уже начали приобщаться ко взрослой пище. При этом в таком возрасте их основное питание — материнское молоко, пояснили в нацпарке.

По мере роста тигрята смогли уходить с матерью на расстояния до нескольких километров, дополняется в сообщении.