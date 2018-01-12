В приморском зоопарке, где леопард ранил ребенка, нашли нарушения

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура в рамках проверки в зоопарке Приморья, где леопард схватил за голову двухлетнего ребенка, нашла нарушения в организации мер безопасности, в связи с чем просит следствие возбудить уголовное дело, сообщает надзорное ведомство края.

Ранее полиция сообщила, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми. Прокуратура Уссурийска начала проверку в зоопарке.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. Так, в нарушение требований правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дирекция зоопарка не обеспечила прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград. Кроме того, не были созданы условия надежной изоляции животных от посетителей.

"Указанные нарушения повлекли причинение малолетнему посетителю зоопарка телесных повреждений… Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия решения о возбуждении уголовного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ)", — информирует ведомство.

Руководство зоопарка принимает меры для устранения выявленных нарушений.