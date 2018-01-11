Путин пообещал подумать о дальнейших послаблениях в рекламе алкоголя

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности дальнейших послаблений в рекламе алкоголя, в том числе на чемпионате мира по футболу, заявил, что они уже сделаны, но можно подумать.
"У нас большое событие, ЧМ мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы", — предложил Агафонов.
"Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда… Вы тоже сказали о хорошем продукте, а какой еще хороший продукт, виски?" — спросил Путин.
"Нет, просто я к тому, что не надо останавливаться на достигнутом", — отметил Агафонов. Путин считает иначе: по его мнению, лучше остановиться вовремя.
По словам Агафонова, речь не идет о получении льгот по налогам, кредитам. "Речь идет о том, чтобы мы могли работать на рекламе", — пояснил он.
Услышав о предложении дать послабление рекламе виски, глава государства невесело сказал: "Виски — совсем плохо". "Давайте подумаем, ладно? Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?" — еще раз уточнил президент.
"Почему трескать? Это реклама в том числе нашей национальной гордости", — отметил Агафонов, добавив, что потребление водки также целая русская культура.
"Какая гордость?.. Это не культура, в лучшем случаем субкультура", — парировал Путин.
"Хорошо, давайте подумаем (о дополнительных послаблениях)", — в итоге согласился президент.