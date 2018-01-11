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Общество

Путин пообещал подумать о дальнейших послаблениях в рекламе алкоголя

20:2311.01.2018
(обновлено: 22:11 11.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности дальнейших послаблений в рекламе алкоголя, в том числе на чемпионате мира по футболу, заявил, что они уже сделаны, но можно подумать.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ходе встречи с руководителями российских СМИ и информагентств главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов попросил ослабить регуляцию рекламы в СМИ. По его мнению, "это даст возможность вздохнуть и печатным СМИ, и электронным и радио".

"У нас большое событие, ЧМ мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы", — предложил Агафонов.

"Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда… Вы тоже сказали о хорошем продукте, а какой еще хороший продукт, виски?" — спросил Путин.

"Нет, просто я к тому, что не надо останавливаться на достигнутом", — отметил Агафонов. Путин считает иначе: по его мнению, лучше остановиться вовремя.

По словам Агафонова, речь не идет о получении льгот по налогам, кредитам. "Речь идет о том, чтобы мы могли работать на рекламе", — пояснил он.

Отдел алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Я понимаю. То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, я знаю об этом, это правда. Хотя мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные, в том числе на бумагу, как вы знаете, это касается ввозных таможенных пошлин на различные пять видов бумаг, мы в два раза сократили ввозные таможенные пошлины… Есть и другие льготы. Мы постараемся все это учесть. Что касается другого алкоголя, а что там осталось? Водка? Коньяк?" — уточнил президент.

Услышав о предложении дать послабление рекламе виски, глава государства невесело сказал: "Виски — совсем плохо". "Давайте подумаем, ладно? Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?" — еще раз уточнил президент.

"Почему трескать? Это реклама в том числе нашей национальной гордости", — отметил Агафонов, добавив, что потребление водки также целая русская культура.

"Какая гордость?.. Это не культура, в лучшем случаем субкультура", — парировал Путин.

"Хорошо, давайте подумаем (о дополнительных послаблениях)", — в итоге согласился президент.

 

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Александр Токарев
... зря...Не надо, или тогда продажу сделать как в СШГ с 21 года... А?
21:10
11.01.2018
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Юрий
Полностью согласен с ВВП.
А что там осталось? Водка? Коньяк?.. Хорошо, давайте подумаем (о дополнительных послаблениях)"
РИА Новости ria.ru/society/20180111/1512462406.html

Надо вернуть рекламу водки на ТВ, а то что-то народ стал много думать и меньше пить, задаёт неудобные вопросы, вникает в суть проблем, критикует власть.
20:45
11.01.2018
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Андрей Демкив
Я помню конец 80-х и телерекламу тех времён - оборудование, в том числе промышленное, аппаратуру, приспособления для дома и сада. Мне, мальчишка, было интересно это смотреть, это предопределило мой жизненный путь - сейчас я работаю в науке. А какой путь будет у тех, кто ребёнком смотрит рекламу алкоголя?
20:33
11.01.2018
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Андрей Демкив
В стране больше ничего не производится, кроме алкоголя?
20:28
11.01.2018
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