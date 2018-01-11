Путин считает возможным ввести звание "Заслуженный журналист России"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать почетное звание "Заслуженный журналист России", такое поручение будет сформулировано для администрации президента.

В ходе встречи главы государства с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что в настоящее время журналисты награждаются званием "Заслуженный работник культуры" или даже "Заслуженный связист", "что в принципе не соответствует обычно тому, что журналисты делают". Соловьев также предложил создать отдельное звание "Заслуженный журналист".

"Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Это вполне обоснованно. Конечно, давайте. Я такое поручение сформулирую администрации президента", — ответил Путин на просьбу.