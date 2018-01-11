В Москве произошел сбой на салатовой ветке метро

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской ветке московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале "Московское метро".

"17:47–17:59 Люблинско-Дмитровская линия. Центральный участок. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение введено в график", — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что поезда Люблинской линии московского метрополитена следуют с увеличенным интервалом, пассажиров призывают пользоваться наземным транспортом или другими станциями метро. Из объявления следовало, что нет движения поездов на станциях "Дубровка" и "Волжская". Поезда останавливались и на перегоне между станциями "Сретенская" и "Чкаловская", а также между "Чкаловской" и "Римской" из-за "технической неисправности".