Путин рассказал о своем отношении к институту семьи

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что не согласен с позицией ряда социалистов о неважности семьи как института общества, по мнению главы государства, в основе воспитания полноценного человека лежит любовь.
"Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как (Карл) Маркс, (Фридрих) Энгельс по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование,и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией", — сказал Путин.
"Как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная (Владимиром) Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека, — любовь. Когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе", — добавил он.
Президент подчеркнул, что семья имеет очень большое значение.