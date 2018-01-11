Путин рассказал о своем отношении к институту семьи

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что не согласен с позицией ряда социалистов о неважности семьи как института общества, по мнению главы государства, в основе воспитания полноценного человека лежит любовь.

Путин на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее" рассказал о том, как изучал классиков марксизма и ленинизма в советской школе и напомнил о том, что у социалистов было много дискуссий по поводу будущего семьи. По его словам, в российской истории был период, когда институт семьи был объявлен пережитком прошлого, было заявлено, что он исчезает и будущего не имеет. Президент также подчеркнул, что ранее существовали идеи воспитания детей без участия родителей.

"Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как (Карл) Маркс, (Фридрих) Энгельс по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование,и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией", — сказал Путин.

"Как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная (Владимиром) Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека, — любовь. Когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе", — добавил он.

Президент подчеркнул, что семья имеет очень большое значение.