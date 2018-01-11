Путин призвал школьников "найти вкус" к фундаментальным исследованиям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает прикладные научные исследования интереснее и полагает, что фундаментальные работы, как правило, умозрительны, но и здесь нужно попробовать "найти вкус к этому делу".

"Конечно, прикладные интереснее, фундаментальные, как правило, умозрительны и отвлеченны, но они тоже имеют значение, только нужно попробовать найти вкус к этому делу", — сказал Путин на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации "Россия, устремленная в будущее" Всероссийского конкурса сочинений в парке "Зарядье".

"Конечно, всем хочется добиваться конкретных, осязаемых результатов, что, собственно говоря, в конечном счете является нашей общей целью", — добавил он, говоря о науке.

"Фундаментальное – это то, что станет прикладным через несколько лет. У нас Жорес Альферов сделал свое открытие в области структур соответствующих, а Нобелевским лауреатом стал через 30 с лишним лет. Почему? Потому что только через 30 с лишним лет начали внедрять практику и люди только осознали, что это такое. Вся современная сотовая связь построена на его изобретении. Вот разница между фундаментальными исследованиями и прикладными", — добавил он.

"Россия, устремленная в будущее" — специально объявленная номинация в рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. Ее участниками стали обучающиеся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных организаций. Всего участниками номинации в 2017 году стало 437 тысяч школьников из 60 субъектов. По итогам конкурса при поддержке издательства "Просвещение" опубликован сборник работ победителей Всероссийского конкурса "Россия, устремленная в будущее", включающий 100 лучших работ.

Во встрече с Путиным принимает участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

Среди сочинений – "Россия – миротворец", "Живет село – живет Россия", "Жилы во мне, как проспекты в столице", "Быть нужным городу, региону, стране!", "Заочная экскурсия по родной Мухоудеровке 2027 года".

Всего во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов.