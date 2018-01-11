Путин считает важным, что школьники не забывают про развитие малой родины

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным то, что школьники не забывают про развитие своей малой родины.

Путин на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации "Россия, устремленная в будущее" Всероссийского конкурса сочинений в парке "Зарядье" отметил, что ему понравилось, что школьники писали о своей роли в будущем стране. "Вы не забываете… при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно. Видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей", — добавил Путин, поздравив победителей и пожелав им успехов.

"Выборка очень мощная, я вас поздравляю. Я, конечно, не мог прочитать все 437 тысяч (сочинений – ред.), я даже и ваши не читал, но справку, основанную на ваших сочинениях, на выдержках из ваших сочинений (читал – ред.), мне показалось, что это интересно и красиво написано", — отметил он.

"Россия, устремленная в будущее" — специально объявленная номинация в рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. В ней могут участвовать учащиеся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных организаций, говорится на официальном сайте министерства образования. Всего участниками номинации в 2017 году стало 437 тысяч школьников из 60 субъектов. По итогам конкурса при поддержке издательства "Просвещение" опубликован сборник работ победителей Всероссийского конкурса "Россия, устремленная в будущее", включающий 100 лучших работ.

Во встрече с Путиным принимает участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

Среди тем сочинений – "Россия – миротворец", "Живет село – живет Россия", "Жилы во мне, как проспекты в столице", "Быть нужным городу, региону, стране!", "Заочная экскурсия по родной Мухоудеровке 2027 года".

Всего во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов.