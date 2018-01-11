В Минтрансе ближе к весне назовут дату открытия движения по мосту в Крым

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Говорить о точной дате открытия автодорожной части моста в Крым, которая должна быть достроена в текущем году, можно будет ближе к весне, заявил министр транспорта России Максим Соколов.
"Автодорожная составляющая (моста в Крым – ред.) должна быть завершена уже в этом году. Не буду пока говорить о точной дате открытия движения. Все-таки погодные условия зимой… в Керченском проливе, поэтому ближе к весне уже можно будет точно говорить о дате открытия этого движения", — сказал Соколов на встрече журналистами в четверг.
Министр транспорта сам в конце 2017 года проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Керченский пролив. Как сообщал инфоцентр "Крымский мост", маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.
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