В СФО стартовал первый очный полуфинал кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. 11 января стартовал первый очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" в Сибирском федеральном округе. В очном состязании принимают участие студенты Омской и Иркутской областей, показавшие наилучшие результаты на отборочном этапе.

В отличие от отборочного онлайн-этапа, в полуфинале участников оценивают эксперты — сотрудники и руководители крупных российских компаний. 11 января на площадке полуфинала со студентами работают эксперты — представители Сбербанка, "Леруа Мерлена", МТС, Х5 Retail Group, а также крупных региональных предприятий и объединений, таких как Омский областной союз промышленников и предпринимателей, Омский региональный бизнес-инкубатор, НПО "Мир".

Цель кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Кубок "Управляй!" реализуется в рамках открытой платформы "Россия — страна возможностей", которая была создана после указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.