Эротические каналы исключили из пакета услуг связи для властей Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Все кабельные телеканалы эротического содержания исключены из пакета услуг связи для нужд администрации Санкт-Петербурга на основании дополнительного соглашения с поставщиком в лице макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком", следует из материалов на портале госзакупок.

Ранее ряд СМИ сообщили о контракте на право оказания услуг связи, который заключили в декабре городской комитет по информатизации и макрорегиональный филиал "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком". Согласно этому контракту на сумму около 600 тысяч рублей, по данным изданий, комплекс предоставляемых услуг предусматривает не только обеспечение доступа к интернету, но и предоставление расширенного пакета каналов кабельного телевидения, включающего, в частности, несколько каналов эротического содержания.

В среду комитет по информации и связи Петербурга опроверг эту информацию СМИ. По словам представителя комитета, эти каналы были исключены из пакета телетрансляции в соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 29 декабря.

Дополнительное соглашение к декабрьскому контракту опубликовано на портале госзакупок в четверг. Согласно тексту документа, расширенный пакет в рамках закупки теперь включает 156 телеканалов вместо 209, как указывалось в контракте ранее. Соответственно, снизилась стоимость контракта. "Цена контракта составляет 585,449 тысячи рублей", — указывается в дополнительном соглашении. Без учета дополнительного соглашения стоимость контракта составляла 599,9 тысячи рублей.