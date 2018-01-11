Рособрнадзор запустил инфосистемы "Карта вузов" и "Мониторинг"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рособрнадзор ввел в штатную эксплуатацию информационные системы "Карта вузов" и "Мониторинг", сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доработала и ввела в штатную эксплуатацию информационные системы "Карта вузов" и "Мониторинг", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, портал "Карта вузов" был запущен в апреле 2015 года. Он представляет собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о каждом вузе и филиале, пользователи могут проверить наличие у вуза лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием абитуриентов.

"Информация, содержащаяся на портале, была актуализирована. Изменен порядок ее обновления, теперь данные по каждому вузу и филиалу автоматически актуализируются каждые сутки", — уточнили в пресс-службе.

Система "Мониторинг" позволяет удаленно контролировать соблюдение вузами требований к информации, размещаемой на их официальных сайтах. В рамках системы был реализован механизм консультационно-методической поддержки вузов по вопросам размещения информации на их сайтах с учётом требований законодательства. Там же вузы смогут проверить сайты на предмет соблюдения обязательных требований с помощью личного кабинета.