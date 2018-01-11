Новый ФОК открыли в камчатском селе Мильково

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Сокол" открыли в селе Мильково Камчатского края — он стал одним из крупнейших спортивных объектов в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В церемонии открытия нового ФОКа принял участие губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Двухэтажное здание комплекса площадью около пяти тысяч квадратных метров расположено в центральной части села. ФОК состоит из трех основных блоков — административно-бытового, многофункционального спортивного зала и бассейна. Кроме того, в здании есть залы для занятий борьбой и фитнесом.

"Я уверен, что этот физкультурно-оздоровительный комплекс станет точкой притяжения для других районов края. Мильково — это спортивная столица камчатской глубинки. Несколько лет назад мы возродили здесь проведение сельских игр, восстановили стадион, сейчас построили ФОК — думаю, что это позволит при координации нашего министерства спорта проводить здесь межрайонные соревнования", — сказал на церемонии открытия Илюхин.

По его словам, в суровых климатических условиях Камчатского края у жителей региона должна быть возможность для занятий спортом в оборудованных помещениях.

По данным краевого правительства, в последние годы на Камчатке построены шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ФОК в селе Мильково. Кроме того, еще один спортивный объект строится в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района на условиях государственно-частного партнерства. Также идет подготовка к строительству быстровозводимого ФОКа в Палане и двух ФОКов в Петропавловске-Камчатском.

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