Ночь на 12 января в Москве может стать самой холодной с начала зимы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ночь на 12 января в Москве может стать самой холодной с начала зимы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в четверг.

Как отметили синоптики центра, в столичный регион после фронтального раздела, который принес облака и осадки, начнут поступать более холодные, арктические воздушные массы. Снегопад прекратится, появятся прояснения, что поспособствует ночному выхолаживанию воздуха.

"По нашим прогнозам, ближайшая ночь в Москве станет самой холодной с начала осенне-зимнего сезона, и столбики термометров опустятся до —8… —10 градусов", — рассказал собеседник агентства.

В "Фобосе" напомнили, что за эту зиму холоднее всего было 26 декабря, когда температура воздуха понижалась до —7,4 градусов.