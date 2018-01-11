В Подмосковье более шести тысяч человек заняты в уборке снега

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Больше 6,6 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц спецтехники заняты в уборке снега в Московской области, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что снег, начавшийся в столичном регионе утром в четверг, будет идти до утра пятницы.

"В уборке дворовых территорий Подмосковья от снега и наледи задействовано более 6600 сотрудников коммунальных предприятий и более 1600 единиц спецтехники. В случае ухудшения погодных условий количество коммунальщиков и спецтехники будет увеличено", — говорится в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб осуществляют расчистку дворовых территорий, пешеходных дорожек, подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам и т.д. Особое внимание уделяется обработке пешеходных дорожек, тротуаров и ступеней противогололедными средствами, во избежание образования наледи. Вывоз снега осуществляется в специально определенные для этого места. На территории Подмосковья подготовлено 220 мест для его централизованного вывоза и складирования.