В СПЧ заявления о нарушении прав человека в Чечне назвали безосновательными

ГРОЗНЫЙ, 11 янв – РИА Новости. Нарушений прав человека в Чечне нет, заявление Госдепа США по поводу задержания главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева является попыткой вынести рядовое преступление в политическую плоскость, считает председатель совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев.

Госдепартамент США в среду распространил заявление, в котором призвал власти Чечни "немедленно освободить" главу местного подразделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, выразив обеспокоенность нарушением прав человека в республике.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны. По словам члена совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, против Титиева возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

"Хочу заверить, что в Чечне нет факта нарушения прав человека. Заявления, которые делает Госдепартамент США, не имеют под собой никаких оснований… Мы видим, как рядовое преступление пытаются вынести на политическую плоскость", — заявил Алиев в эфире телеканала "Грозный".

По его мнению, это является "грубым вмешательством в дела Российской Федерации и Чеченской республики, как субъекта страны". Он считает заявление Госдепа "своего рода провокацией в преддверии выборов президента РФ".

В официальном сообщении МВД по Чечне говорилось, что Титиева задержали в ходе профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району.