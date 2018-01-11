Роскомнадзор напомнил об изменении процедур регистрации СМИ с 1 января

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Новые нормы законодательства в сфере массовой информации, направленные на совершенствование процедур регистрации СМИ, вступили в силу с 1 января 2018 года; так, прекращается выдача бумажных свидетельств о регистрации, однако заявители, сдавшие заявление о регистрации до 1 января, бумажное свидетельство получат, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"С 1 января 2018 года вступили в силу нормы законодательства в сфере массовой информации, направленные на совершенствование процедур регистрации СМИ. В соответствии с новыми нормами Роскомнадзор прекращает выдачу бумажных свидетельств о регистрации. СМИ будет считаться зарегистрированным с момента внесения соответствующей записи в реестр средств массовой информации", — говорится в сообщении.

Подтверждением факта регистрации является выписка из реестра, которая заменила бумажное свидетельство. Срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней с момента подачи заявления.

Размер госпошлины за регистрацию теперь зависит от территории распространения СМИ. Если выбрана территория одного субъекта, то размер пошлины составит 4 тысячи рублей. Если выбрана территория двух и более субъектов или вся Российская Федерация – 8 тысяч рублей. При этом сохраняются понижающие коэффициенты госпошлины продукции СМИ для детей, подростков, инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения. Для СМИ рекламного и эротического характера остаются неизменными повышающие коэффициенты.

Новая редакция Закона "О средствах массовой информации" меняет понятие "перерегистрация" на "внесение изменений в запись о регистрации СМИ" и обязывает редакцию уведомлять Роскомнадзор о возобновлении своей деятельности. Кроме того, во избежание нарушений редакциям СМИ следует обратить внимание на изменение порядка указания выходных данных периодических печатных и сетевых изданий.

"Обращаем внимание, что заявителям, сдавшими заявление о регистрации СМИ до 1 января, будет выдано бумажное свидетельство о регистрации", – также отмечает пресс-служба Роскомнадзора.