Роскомнадзор напомнил об изменении процедур регистрации СМИ с 1 января

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Новые нормы законодательства в сфере массовой информации, направленные на совершенствование процедур регистрации СМИ, вступили в силу с 1 января 2018 года; так, прекращается выдача бумажных свидетельств о регистрации, однако заявители, сдавшие заявление о регистрации до 1 января, бумажное свидетельство получат, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Подтверждением факта регистрации является выписка из реестра, которая заменила бумажное свидетельство. Срок предоставления услуги составит 30 рабочих дней с момента подачи заявления.
Новая редакция Закона "О средствах массовой информации" меняет понятие "перерегистрация" на "внесение изменений в запись о регистрации СМИ" и обязывает редакцию уведомлять Роскомнадзор о возобновлении своей деятельности. Кроме того, во избежание нарушений редакциям СМИ следует обратить внимание на изменение порядка указания выходных данных периодических печатных и сетевых изданий.
"Обращаем внимание, что заявителям, сдавшими заявление о регистрации СМИ до 1 января, будет выдано бумажное свидетельство о регистрации", – также отмечает пресс-служба Роскомнадзора.