Прием заявок на участие в конкурсе "Хочу делать добро" завершен

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. 10 января завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе для развития волонтерства "Хочу делать добро".

Больше всего проектов представила Московская область — 121. Следом идут Москва (85 проектов) и Республика Крым (80 проектов). Также в десятку самых активных регионов вошли республики Башкортостан и Татарстан, Липецкая, Кемеровская и Нижегородская области, а также Красноярский и Краснодарский края. Всего же было подано 3320 заявок на участие в конкурсе.

"Было предложено большое количество инициатив, которые нужно обязательно масштабировать и реализовывать не в одном, а сразу в нескольких регионах. Благодаря конкурсу "Хочу делать добро" предлагать волонтерские идеи стало проще, и уже скоро мы увидим множество новых проектов по всей стране", — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По результатам народного голосования, которое закончится 15 января, в финал пройдут 400 волонтерских проектов. В феврале эксперты определят победителей, которых будет около 150. Поддержать понравившийся проект может любой желающий на сайте конкурса.

Конкурс "Хочу делать добро" реализуется в рамках работы открытой платформы "Россия — страна возможностей", которая была создана после указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

Организаторами конкурса "Хочу делать добро" выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики и Российское движение школьников.

Конкурс проводится по шести направлениям: "Забота и внимание", "Культура и искусство", "Просвещение", "Город", "Новые медиа" и "Гражданское участие". Принять участие в конкурсе могли граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет.