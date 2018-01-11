Крещенские купания в Магадане могут отменить из-за слишком тонкого льда

МАГАДАН, 11 янв – РИА Новости. Традиционные крещенские купания под угрозой отмены в Магадане, потому что толщина льда в городской бухте Гертнера не достигла требуемых по правилам безопасности 80 сантиметров, сообщает в четверг мэрия столицы Колымы.

В ноябре-декабре Магадан посетило множество теплых циклонов, принесших снегопады и сильный ветер, разбивавший ледовый покров в Охотском море. В результате бухта Гертнера в Магадане, в которой традиционно проводят крещенские купания, начала покрываться льдом только в конце декабря, тогда как обычно ледовый покров там формируется еще в ноябре.

"Освящение морской стихии запланировано на 18 января. По данным УГМС, в бухте Гертнера сложилась сложная ледовая обстановка. Толщина льда составляет всего 30-35 сантиметров, что представляет опасность для проведения массового мероприятия", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в ближайшие выходные специалисты еще раз проведут замеры, после чего будет принято решение о проведении крещенский купаний.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.