В Госдуме не поддержали проект, разрешающий переносить начало учебного года

День знаний в школе поселка Калиново в Свердловской области. Архивное фото

День знаний в школе поселка Калиново в Свердловской области. Архивное фото

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке не рекомендовал нижней палате парламента принимать законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

Соответствующий проект был внесён в ГД в августе депутатами от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым, Вадимом Деньгиным, Михаилом Дегтярева и депутатом от фракции ЕР Иваном Белковым.

Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий, отмечается в пояснительной записке документа.

Как отмечают авторы инициативы, установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года "продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня знаний". Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают депутаты.

Депутаты комитета не поддержали данный законопроект, так как, он "противоречит действующему законодательству" и создает конфликт между органами государственной власти.