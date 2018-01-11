В Госдуме не поддержали проект, разрешающий переносить начало учебного года

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке не рекомендовал нижней палате парламента принимать законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.
Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий, отмечается в пояснительной записке документа.
Депутаты комитета не поддержали данный законопроект, так как, он "противоречит действующему законодательству" и создает конфликт между органами государственной власти.