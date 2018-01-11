Российские метеокомпьютеры в разы слабее зарубежных, заявили в Росгидромете

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вычислительная мощность российских компьютеров, использующихся для прогнозирования погоды, в несколько раз ниже, чем у продвинутых зарубежных аналогов, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"Аналогичный (мощный компьютер для метеослужб — ред.) компьютер появился уже и в России, мы его сейчас устанавливаем, его производительность — 1,3 петафлопса вместо нынешних 0,3. Для сравнения: у британской метеослужбы — 16 петафлопс, у швейцарцев и французов — 6, у американцев — 4, у китайцев — сейчас 4, будут ставить 8", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант"

Яковенко отметил, что Росгидромет является одним из трех мировых центров метеоданных. Основное хранилище находится в Обнинске.

Глава ведомства также рассказал о непростой ситуации с буями для исследования параметров океана и атмосферы.

"Буй типа "Арго" стоит от 3,5 миллиона долларов до 5 миллионов долларов. Американцы имеют около 3 тысяч буев, то есть они не меньше 10 миллиардов долларов вложили только в буи. А у нас нет ни одного. Мы работаем по научным программам с нашими партнерами из зарубежных стран, зарубежных метеорологических служб, поэтому в экспедиции мы в лучшие годы от 350 выставляли", — сказал Яковенко.

Тем не менее, в России, по его словам, рядом конструкторских бюро ведется разработка аппаратов, которые могли бы измерять параметры океана на глубине, подниматься на поверхность, исследовать границу океана и атмосферы, передавать данные на метеоспутники, а затем "обнуляться" и начинать цикл заново.