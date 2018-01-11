По новым маршрутам в Москве начнут курсировать трамваи нового поколения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трамваи нового поколения "Витязь-М" вскоре начнут курсировать по новым маршрутам центра, востока и юго-востока Москвы, первые два вагона уже поступили в Октябрьское трамвайное депо, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Первые два вагона "Витязь-М" поступили в Октябрьское трамвайное депо. Вскоре они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока Москвы", — говорится в сообщении.

Первые трехсекционные трамваи "Витязь-М" вышли на улицы Москвы в марте 2017 года. Сегодня такими вагонами полностью укомплектовано трамвайное депо имени Н.Э. Баумана. Они курсируют на 6 маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы, включая площадь Тверская Застава.

"Столица продолжает получать низкопольные трамваи нового поколения. В течение месяца они начнут курсировать на маршрутах Октябрьского трамвайного депо. В этом году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300 единиц", – рассказал главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелёв.

Вагоны "Витязь-М" отличаются бесшумностью и повышенной плавностью хода, отмечается в сообщении. Они вмещают до 260 пассажиров. Трамваи адаптированы для маломобильных пассажиров, оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

В пресс-службе также напомнили, что все столичные трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.