Калужский губернатор объяснил высокие зарплаты в регионе

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Жители Калужской области, в свое время уехавшие на работу в соседний московский регион, стали возвращаться после того, как местные предприятия начали создавать высокопроизводительные рабочие места и платить достойную заработную плату, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Мы вынуждены уже 11 лет держать высокий уровень заработной платы. В ЦФО мы уступаем только Москве и Московской области. Мы не хотим, чтобы наши люди уезжали в столицу. И после того, как начали создавать высокопроизводительные рабочие места, платить достойную заработную плату, люди начали возвращаться", — сказал Артамонов.

Он отметил, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет меньше процента. По этому показателю в Центральном федеральном округе регион уступает только Москве и Московской области, добавил он.

Читайте полный текст интервью с Анатолием Артамоновым на сайте Ria.ru >>