Мэр Южно-Сахалинска попросил бизнес помочь городу с уборкой снега

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска обратился за помощью в расчистке города от снега после мощного циклона к предпринимателям, муниципальной техники не хватает, чтобы оперативно убрать с улиц 60% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии.

"Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с представителями бизнес-сообщества и предложил им оказать содействие в расчистке областного центра, предоставив в аренду спецтехнику", — говорится в сообщении.

По данным мэрии, во время циклона за сутки выпали 60% от месячной нормы осадков. Работу спецтехники осложняла местами практически нулевая видимость. В Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации.

Обращаясь к предпринимателям, Надсадин напомнил им о советской практике, когда после сильных снегопадов в расчистке участвовали практически все предприятия города. Сегодня город компенсирует затраты на услуги спецтехники, которую предоставят представители бизнеса.

"Мы понимаем, что перед вами стоят определенные производственные задачи, но вместе с тем, есть общегородские вопросы, которые сообща можно решить значительно оперативнее, здесь требуется большая концентрация усилий, и мы рассматриваем наше взаимодействие как поддержку города в такие сложные моменты", — цитирует мэра пресс-служба.

Некоторые предприниматели сразу же пошли навстречу главе города и согласились посодействовать. Среди тех, кто выразил готовность подключиться к мобилизации ресурсов, были как представители крупных предприятий, так и индивидуальные предприниматели с небольшим резервами спецтехники.

Этой ночью, по информации пресс-службы, в городе работали свыше 320 единиц техники. В четверг благодаря помощи предприятий и организаций на расчистку города дополнительно отправлены еще 14 погрузчиков и 25 самосвалов.