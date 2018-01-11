СПЧ попросил СК проверить задержание главы чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщается на сайте СПЧ.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны. По словам члена совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, против Титиева возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

"Федотов направил обращение… Бастрыкину с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания известного чеченского правозащитника Оюба Титиева", — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его автомобиле, могли быть подброшены с целью компрометации.

"Совершенно недопустимо, когда человека преследуют за его правозащитную деятельность. Хочу заметить, что защита прав и свобод человека и гражданина является первейшей обязанностью государства, и представлять правозащитника в качестве врага государства как минимум антиконституционно", — подчеркнул Федотов.

В официальном сообщении МВД по Чечне говорилось, что Титиева задержали в ходе профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району.