СПЧ попросил СК проверить задержание главы чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщается на сайте СПЧ.
"Федотов направил обращение… Бастрыкину с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания известного чеченского правозащитника Оюба Титиева", — говорится в сообщении.
"Совершенно недопустимо, когда человека преследуют за его правозащитную деятельность. Хочу заметить, что защита прав и свобод человека и гражданина является первейшей обязанностью государства, и представлять правозащитника в качестве врага государства как минимум антиконституционно", — подчеркнул Федотов.
В официальном сообщении МВД по Чечне говорилось, что Титиева задержали в ходе профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району.