В парке "Сокольники" в Москве установили ледяные холсты для рисунков светом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ледяные плиты, на которых можно рисовать с помощью ультрафиолетовой указки, установили в столичном парке "Сокольники", сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В "Сокольниках" появились пять ледяных плит для рисования светом. Необычные холсты квадратной формы можно найти недалеко от главного входа в парк. Вместо кисточек всем желающим выдадут ультрафиолетовые фонарики, с помощью которых можно создавать световые картины", — говорится в сообщении.

Ледяные плиты стилизованы под старые телевизоры, уточняется в сообщении. Высота и ширина каждого из них около двух метров, весят такие полотна более 500 килограммов. Для их изготовления использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду.

"С внутренней стороны к ледовым скульптурам прикрепили щит, обработанный особой краской — люминофором. Он будет впитывать лучи ультрафиолета, запоминая движения рук художников. Картины святятся на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками. У гостей может сложиться впечатление, что они смотрят телевизор", — рассказал порталу художественный руководитель парка "Сокольники" Андрей Копосов.

Добавляется, что ледяные холсты будут находиться в парке до 14 января, 11 и 12 числа перед посетителями парка выступят световые художники, которые покажут световое шоу на тему Нового года и по мотивам детских сказок. Также москвичи могут посетить мастер-классы по рисованию светом. Попасть на них можно ежедневно с 16.00 до 19.00 мск. А 13 и 14 января гости парка смогут порисовать самостоятельно.