В трех районах Хабаровского края создадут новые природоохранные территории

ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Новые особо охраняемые природные территории будут созданы в этом году в трех районах Хабаровского края, сообщает правительство региона в четверг.

Отмечается, что в настоящее время на территории Хабаровского края 194 особо охраняемых природных территории – заповедники, заказники, памятники природы и экологические коридоры. Из них шесть государственных природных заповедников и два национальных парка. Общая площадь особо охраняемых природных территорий превышает шесть миллионов гектаров, что составляет 8,5% всей площади края.

"В 2018 году в крае будут созданы новые природоохранные территории в Вяземском, Амурском и Хабаровском районах. Кроме того, юбилеи отметят заповедники "Большехехцирский" и "Комсомольский" — по 55 лет со дня образования и национальный парк "Шантарские острова" — пять лет", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Как отметил Шпорт, в прошлом году в крае появились природные заказники "Шаман-Яй" в Ульчском районе и "Нимеленский" в районе имени Полины Осипенко. Для защиты местообитания крупных млекопитающих в Амурском районе организован экологический коридор Симминский. Краевой статус приобрели памятники природы — ледяная карстовая пещера Кокдзяму в Комсомольском районе и "Местообитание бабочки голубянки" в Хабаровском районе.