Правительство установило порядок разработки образовательных стандартов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому разработанные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования, а также вносимые в них изменения должны содержать научное обоснование необходимости их разработки, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в четверг.

"Устанавливается, что пояснительная записка к разработанным проектам федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и вносимых в них изменений должна содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта", — говорится в документе.

Подчеркивается, что в проекте также должна быть оценка соответствия содержащихся в нём требований к результатам освоения и структуре основных общеобразовательных программ приоритетам научно-технологического развития РФ.

"Российская академия наук и Российская академия образования будут участвовать в проведении независимой экспертизы проектов ФГОС и вносимых в них изменений", — отмечается в документе.

Для проведения такой экспертизы проекты ФГОС профобразования, а также проекты вносимых в них изменений до направления в национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям будут направляться на экспертизу в советы по профессиональным квалификациям по соответствующим видам профдеятельности, следует из постановления.