В Югре пенсии для детей, чьи родители неизвестны, составят 15 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Пенсии для детей, чьи родители неизвестны, в Ханты-Мансийском автономном округе составят 15 тысяч рублей, сообщила журналистам в среду заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Югре Ольга Турнаева.

"С 1 января в Югре такие дети будут получат ежемесячную пенсию в размере 15,1 тысячи рублей. Деньги будут перечисляться на счет того учреждения, под опекой которого находится ребенок. Если ребенок усыновлен, то он не имеет права на эту выплату. На сегодняшний день в Югре проживает 71 такой ребенок – это намного меньше, чем в среднем по России", — рассказала Турнаева.

По ее словам, получать пенсию такая категория граждан сможет до 18 лет, либо до 23, если человек будет обучаться в очной форме в любом из учебных заведений.

В середине 2017 года был принят соответствующий закон, разработанный группой сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как заявил в декабре глава ПФР Антон Дроздов, пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, в среднем по РФ составит 10 тысяч рублей.

В действующем законодательстве права сирот, оставшихся без кормильца, и детей, в чьих свидетельствах о рождении нет данных о родителях, различаются. В частности, вторая категория детей-сирот лишается права на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Поправки об установлении социальной пенсии для "подкидышей" восполнили этот пробел в законодательстве.