В Югре пенсии для детей, чьи родители неизвестны, составят 15 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв — РИА Новости. Пенсии для детей, чьи родители неизвестны, в Ханты-Мансийском автономном округе составят 15 тысяч рублей, сообщила журналистам в среду заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Югре Ольга Турнаева.
По ее словам, получать пенсию такая категория граждан сможет до 18 лет, либо до 23, если человек будет обучаться в очной форме в любом из учебных заведений.
В действующем законодательстве права сирот, оставшихся без кормильца, и детей, в чьих свидетельствах о рождении нет данных о родителях, различаются. В частности, вторая категория детей-сирот лишается права на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Поправки об установлении социальной пенсии для "подкидышей" восполнили этот пробел в законодательстве.