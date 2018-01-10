В России появится виртуальный помощник по здоровому образу жизни

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Координационный центр по донорству крови при Общественной палате РФ и Национальный фонд развития здравоохранения намерены в этом году запустить чат-бот по донорству крови и ее компонентов и здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба ОП РФ в среду.

"Чат-бот — виртуальный робот-собеседник в социальных сетях — круглосуточно ответит на вопросы пользователей о том, как стать безвозмездным донором крови, как правильно подготовиться к донации, в чем польза регулярного донорства, какие привычки помогают вести здоровый образ жизни. Чат-бот о донорстве крови и здоровом образе жизни будет разработан для Telegram и мессенджера Facebook", — говорится в сообщении.

Также виртуальный помощник подскажет, как организовать донорскую акцию, в том числе силами общественной организации, покажет видеоролики о донорском движении, сообщит новости о ходе межрегионального донорского марафона "Достучаться до сердец" и других мероприятиях в сфере безвозмездного донорства крови, дополняет пресс-служба.