Полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЦФО стартовал в Московской области

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Московской области состоялось торжественное открытие первого полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России" по Центральному федеральному округу. Его участниками стали управленцы, прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования.

Как заявил на церемонии открытия первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в ЦФО отмечена наиболее высокая конкуренция.

"Центральный федеральный округ — самый активный. Это единственный округ, где проводятся два полуфинала, поскольку из почти 200 тысяч участников конкурса более 70 тысяч представляют ЦФО", — сказал он.

Оценка участников полуфиналов будет проводиться по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

12-15 января состоится второй полуфинал по ЦФО. По итогам двух мероприятий будут отобраны наиболее успешные конкурсанты, которые войдут в команду из 300 финалистов и примут участие в финальном этапе конкурса "Лидеры России" в феврале 2018 года.