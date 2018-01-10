Ликсутов рассказал о росте пассажиропотока в Москве в праздники с 2010 года

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Количество пассажиров общественного транспорта в Москве в новогодние праздники увеличилось на 30% с 2010 года, сообщил в среду глава департамента транспорта, заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 2010 года по 2018 год в праздничные дни на 30% увеличилось количество пассажиров, это почти 20 миллионов человек, огромная цифра, сравнимся с населением достаточно большой европейской страны", — сказал Ликсутов.

По его словам, в сравнении с 2016 и 2017 годом это 10 миллионов дополнительных пассажиров. "Мы связываем это с востребованностью городских мероприятий", — добавил заммэра.