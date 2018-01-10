В Крыму предложили дать достойный ответ на вещание с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Крым способен дать достойный ответ на расширение трансляции украинских теле- и радиоканалов на полуостров, заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил о расширении трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, в 2018 году трансляции будут вестись с двух вышек: Чонгарской и Чаплинской.

По словам Мурадова, у крымчанам выработался стойкий иммунитет к киевской пропаганде.

"Другое дело, что с нашей стороны мы реально способны донести до украинской аудитории правду о жизни в Крыму и в России, которую любыми способами скрывают от нее киевские националистические власти. Нашим достойным ответом было бы наращивание вещания на территорию соседнего государства. И это задача не только крымских, но и федеральных структур", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

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Вместе с тем, вице-премьер отметил, что больше всего в Крым из-за рубежа по-прежнему приезжают жители Украины, для которых крымские курорты остаются излюбленным местом отдыха. Так, в прошлом году их было 700-800 тысяч человек.

"При этом, по нашим данным, чем больше препятствий создают киевские власти для перехода границы на севере полуострова, тем больше отдыхающих, особенно из восточной части Украины, въезжают к нам через территорию РФ и Керченскую паромную переправу. Поскольку этот поток украинским властям неподконтролен, мы ожидаем, что с введением Крымского моста он увеличится", — сказал Мурадов.

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