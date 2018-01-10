Выступление детей в бундестаге не связано с Фондом Эберта, заявили на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта не сотрудничает со школами в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила РИА Новости в среду депутат регионального заксобрания Елена Кукушкина (КПРФ), ссылаясь на соответствующий ответ на ее запрос со стороны окружных властей.

Ранее в сети появилась видеозапись выступления в бундестаге учащегося ямальской гимназии Николая Десятниченко, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Позже депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина заявила РИА Новости, что направила запрос региональным властям, чтобы выяснить, работает ли на Ямале немецкий фонд имени Эберта, который в СМИ связывают с организаторами выступления школьников в бундестаге — Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями.

"Ответ пришел: Фонд имени Фридриха Эберта с образовательными учреждениями на территории Ямала не сотрудничает", — рассказала депутат РИА Новости.

В начале декабря режиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ" заявил, что Фонд Эберта может быть причастен к финансированию указанной поездки гимназистов из Нового Уренгоя в Германию. В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил изучить деятельность фонда, "который финансирует программы, направленные на внедрение западных представлений и ценностей, в том числе связанных с оценкой мировых событий".