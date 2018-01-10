Выступление детей в бундестаге не связано с Фондом Эберта, заявили на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 янв — РИА Новости. Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта не сотрудничает со школами в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила РИА Новости в среду депутат регионального заксобрания Елена Кукушкина (КПРФ), ссылаясь на соответствующий ответ на ее запрос со стороны окружных властей.
Позже депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина заявила РИА Новости, что направила запрос региональным властям, чтобы выяснить, работает ли на Ямале немецкий фонд имени Эберта, который в СМИ связывают с организаторами выступления школьников в бундестаге — Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями.
В начале декабря режиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ" заявил, что Фонд Эберта может быть причастен к финансированию указанной поездки гимназистов из Нового Уренгоя в Германию. В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил изучить деятельность фонда, "который финансирует программы, направленные на внедрение западных представлений и ценностей, в том числе связанных с оценкой мировых событий".