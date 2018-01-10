МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми, документ опубликован на сайте кабинета в среду.

"В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей", — говорится в справке к документу.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, уточняется в справке.