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Общество

Твори добро. Как работает интеллектуальное волонтерство

08:0010.01.2018
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкРусфонд.Навигатор: благотворительные сборы в России выросли на 1 млрд рубРусфонд.Навигатор: благотворительные сборы в России выросли на 1 млрд руб
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Криволапова. Многие из нас хотя бы раз в жизни переводили деньги на лечение тяжелобольных. Однако не всегда благотворительность связана только с финансами. Как выяснилось, помогать можно и знаниями. Интеллектуальное волонтерство для России — явление новое. Как это работает — в материале РИА Новости.

Системная помощь

Москвичка Ольга Вирабова спокойно наслаждалась материнством, пока не узнала, что у школьной подруги ребенок родился с тяжелым генетическим заболеванием.

"Я впервые стала мамой и испытала шок, когда поняла, что не у всех может быть так все удачно, как у меня: счастливая выписка, цветы, шарики…" — вспоминает Ольга.

Ребенку подруги срочно нужна была трансплантация костного мозга. "Донорская база в России очень маленькая, нужного человека отыскали в Германии. Поскольку я хорошо знаю язык, предложила свою помощь. Переговоры длились довольно долго. Мы наконец обговорили все детали, и донор приехал на операцию. Так я стала интеллектуальным волонтером", — рассказывает Вирабова.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРебенок в социально-реабилитационном центре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ребенок в социально-реабилитационном центре

Мы привыкли к тому, что благотворительность — это перевод средств или фонду, или конкретному человеку на лечение. Но если денег немного, а помогать хочется постоянно? Как говорят представители благотворительных организаций, в их деле важны не только финансы или свободные руки на подхвате, но и интеллектуальная помощь. К примеру, разработка дизайна сайта, продвижение фонда в соцсетях или переводы статей.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла в первом чтении проект о волонтерстве и добровольчестве

У подруги Ольги все закончилась хорошо: ребенку сделали трансплантацию, костный мозг прижился. А Вирабова после этого поняла, что может эффективно помогать людям своими знаниями. У нее два высших образования: маркетолог и лингвист-переводчик. По ее словам, многим фондам требуется поддержка именно в этих сферах. Сейчас Ольга в декрете — уже с двумя детьми, однако уверяет, что для добрых дел у нее всегда есть время.

"Интеллектуальное волонтерство в нашей стране не очень развито, мало кто о нем знает. Как бы банально ни звучало, мне было не все равно, хотелось помогать тем, кто попал в беду. Причем помогать регулярно. Ведь основной запрос к такой благотворительности — системная и качественная помощь", — уверяет молодая женщина.

Два в одном

Диана Кирсанова из Пятигорска тоже стала интеллектуальным волонтером, пытаясь помочь знакомым, у которых родился мальчик с синдромом Дауна. Отец ребенка Сергей Дернович открыл сайт, где родители "солнечных детей"  делятся своим опытом, поддерживают друг друга.

"Когда родился младший сын, я заинтересовался этой темой, обратил внимание на всевозможные публикации в интернете и решил размещать их на сайте, чтобы люди с такой же проблемой приходили и делились своим опытом. Друзья охотно откликнулись и присоединились к проекту", — рассказывает Сергей.

Администрация Смоленской области. Архивное фото
© РИА Новости / Долягин
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На Смоленщине приступит к работе единый центр волонтерства

На своем ресурсе он размещает статьи из зарубежных изданий — Диана как раз и занимается переводами таких публикаций.

"Мне интересно совместить любимое дело — переводы — и помощь людям. Очень вдохновляет, когда видим положительный отклик", — говорит она.

Кроме Дианы, Дерновичу помогают еще несколько волонтеров — системный администратор, писатель и переводчик.

КПД добра

Представители благотворительных фондов рады любой помощи интеллектуальных волонтеров. Такие организации обычно не могут позволить себе нанять хороших специалистов, способных провести исследования, проработать бренд фонда и так далее.

"У благотворительности, к сожалению, нет финансовых ресурсов, чтобы привлечь профессионалов", — поясняет представитель фонда "Детские сердца" Нигяр Расулова.

Пока интеллектуальное волонтерство в нашей стране только набирает обороты. И фондам сложно самостоятельно найти спецов, которые помогли бы им. Хотя в России действует множество благотворительных организаций, на слуху лишь единицы. Почему одним удается получить огромные средства, а другие ходят с протянутой рукой?

"Проблема в том, что фонды не умеют привлекать доноров, то есть спонсоров. Прежде всего потому, что не знают, как найти правильный подход к бизнесу. Благотворители не имеют представления о том, как создать свой бренд и как его продвигать", — объясняет продакт-менеджер онлайн-платформы интеллектуального волонтерства ProCharity Анастасия Левченко.

Президент РФ Владимир Путин вручил награду лауреату премии Доброволец России - 2017 в номинации Волонтер года руководителю проекта Сохраним Байкал Максиму Токареву (слева)
© Алексей Никольский
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Вопрос, как объединить и фонды и интеллектуальных волонтеров, решили с помощью этой онлайн-платформы. Здесь фонды размешают свои задачи, а добровольцы откликаются на них. Дальше заказчик выбирает исполнителя. А потом обе стороны оценивают друг друга.

"Этот проект позволяет нам дотянуться до специалистов, которых мы просто не можем нанять. Это большое подспорье в работе", —  заверяет Нигяр Расулова. Фонд "Детские сердца"одним из первых опубликовали свои задания на платформе.

А волонтер Ольга Вирабова тем временем рассказывает, что уже увидела на ProCharity интересное предложение и собирается подать заявку на разработку креативной концепции.

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