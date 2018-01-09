CNN показал новогодний подарок от RT

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Международный корреспондент CNN Мюттью Ченс опубликовал в Twitter фотографию подарка, присланного, по его словам, представителями канала RT.

"CNN Москва только что получил этот трогательный новогодний подарок от RT",- написал он.

CNN Moscow just received this thoughtful New Year gift from @RT_com pic.twitter.com/lrjZqGUeVj — Matthew Chance (@mchancecnn) January 9, 2018

​Судя по снимку, RT прислал CNN молоко и печенье в своих фирменных цветах. Кроме того, на фото есть записка с надписью "Праздничная посылка от иностранного агента".

В ноябре телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию минюста США. Как отметил заместитель руководителя информационной службы RT Алексей Кузнецов, американские власти не оставили каналу выбора.

После этого Госдума приняла закон, по которому СМИ, получившие иностранное финансирование, могут быть признаны "иностранными агентами" в России. Парламентарии не раз подчеркивали, что это вынужденная мера в ответ на действия США.

Она может коснуться ряда международных проектов, в том числе CNN, Deutsche Welle и "Радио Свобода".