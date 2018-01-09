Врач рассказал, когда лучше начинать лечение при гриппе

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. При заболевании гриппом лечение лучше начинать сразу, именно в первые дни заболевание протекает особенно остро, рассказала РИА Новости доцент, профессор кафедры инфекционных болезней РМАНПО Ольга Бургасова.

Ранее во вторник стало известно, что отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, заболевшего гриппом в тяжелой форме, фельдшер сможет осмотреть только через две недели.

Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны.

"Острый грипп бывает в период первых семи дней, его нужно лечить… Но лучше лечить любой грипп, лечение необходимо, применение всех рекомендуемых, согласно стандарту терапии, (лекарств) крайне необходимо при гриппе", — сказала Бургасова.

Она отметила, что особенно важно начать незамедлительное лечение гриппа для людей из групп риска — детей, пожилых.

"По поводу высокой температуры: поскольку это защитная реакция организма, я думаю, в тех случаях, когда это безопасно для человека, то нужно рассматривать (ее) вполне позитивно и не стремиться с первой минуты сбивать… она помогает бороться с вирусом", — добавил Бургасова, отметив, что при других сопутствующих заболеваниях все-таки должны применяться жаропонижающие препараты.