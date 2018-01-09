Замглавы Минобрнауки России покинет свой пост, сообщил источник

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Замминистра образования и науки Людмила Огородова покинет свой пост, соответствующие документы готовятся в правительстве, заявил РИА Новости источник в кабмине, добавив, что она может стать замгубернатора Томской области.

"Огородова покинет свой пост. Документы готовятся. Сейчас она рассматривается в качестве кандидата на пост замгубернатора Томской области, предполагается, что она будет заниматься образованием", — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости заявили, что не могут предоставить информацию о кадровых изменениях, поскольку "данные вопросы находятся в компетенции правительства РФ".