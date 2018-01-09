Депутат Госдумы предложил сократить новогодние каникулы для чиновников

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новогодние каникулы необходимо сократить для российских депутатов и чиновников, сообщил депутат ГД Олег Нилов на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию" во вторник.

"Чиновники и депутаты могли бы отдохнуть первого и второго числа, а потом организовывать для абсолютного большинства граждан и культурные, и спортивные, и массовые, и другие мероприятия. Вот кому я бы предложил сократить эти каникулы, начиная с себя и чиновников", — заявил Нилов.

Ранее на конференции депутат предложил сделать вход во все государственные музеи бесплатным или льготным в период новогодних каникул. Такие же предложения он высказал по поводу общественного транспорта.