Депутат ГД предложил полностью переписать закон о потребительской корзине

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутат ГД Олег Нилов предлагает полностью переписать закон о потребительской корзине и включить в нее средства на приобретение или аренду жилья, об этом парламентарий заявил во вторник на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию".

"Самый главный тормоз на пути очеловечивания жизни в социальном государстве, в самом богатом государстве мира, самый главный тормоз — это закон о потребительской корзине… Поэтому закон о потребительской корзине должен быть отменен как несоответствующий вообще никаким понятиям: ни смыслу, ни логике, ни совести — и переписан заново. Вот это мы и будем предлагать", — сказал Нилов.

Он уточнил, что важным пунктом нового закона должны стать средства на приобретение или аренду жилья. По его словам, в существующем документе "нет ни одного рубля на приобретение ли, аренду ли, ремонт ли жилья. Даже собачьей будки там нет!"

Депутат добавил, что изменение данного закона станет основой для внесения поправок и в другие акты, в частности в закон о МРОТ.