В Крыму не нашли нарушений в работе опеки, забравшей внука у бабушки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура в Крыму не нашла нарушений в действиях органов опеки, забравших в сентябре мальчика у его бабушки, сообщила сенатор Елена Мизулина, направившая ранее запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий опеки.

Ранее в приемную Мизулиной обратились представители крымского отделения общественной организации "Мы — дети Родины" с просьбой вмешаться в ситуацию. По данным сенатора, ребенка забрали у бабушки 14 сентября из-за того, что его мать находится со вторым ребенком на заработках в Москве, хотя регулярно присылает деньги домой. По словам представителей общественной организации, оказывающей помощь семье, юридически изъятие ребенка оформлено не было, угрозы для жизни и здоровья мальчика в семье не существовало.

"Пришёл ответ от прокуратуры по ситуации с изъятием Назара Петрушанского у бабушки в г. Саки, Республика Крым… Прокуратура не выявила нарушений в действиях сотрудников органов опеки", — написала Мизулина в Facebook, прикрепив фотографии официального ответа прокуратуры Крыма.

Сенатор отметила, что рассказывала об этой ситуации на заседании координационного Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей с участием президента РФ Владимира Путина.

Мизулина также обратила внимание на то, что представители прокуратуры в официальной переписке используют "грубую и недопустимую по отношению к заявителю лексику".

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